Часть внебюджетных средств государственных организаций Азербайджана будет перечисляться в государственный бюджет. Соответствующие нормы закреплены в указе президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах, касающихся использования средств целевых бюджетных фондов и внебюджетных средств организаций, финансируемых из госбюджета.

Согласно документу, внебюджетные средства государственных организаций, за исключением Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, будут направляться на усиление социальной защиты работников, не занимающих административные и вспомогательные должности в соответствии с законом «О государственной службе». Оставшаяся часть средств будет перечисляться в государственный бюджет.

При этом размер ежемесячных надбавок к должностным окладам за счет внебюджетных средств не должен превышать месячный оклад работника, а премии и другие выплаты в течение года — 20% годового фонда оплаты труда.

Кабинету министров поручено принять необходимые решения, вытекающие из указа. Министерство финансов в течение месяца должно представить президенту предложения по ликвидации целевых бюджетных фондов, совершенствованию нормативных актов и установлению порядка формирования, сбора, использования и учета внебюджетных средств бюджетных организаций.

Кроме того, Минфину поручено подготовить предложения по формированию и использованию средств от платных услуг учреждений, находящихся в подчинении Управления делами президента и Специальной медицинской службы.