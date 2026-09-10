Авиакомпания China Southern Airlines заменила самолеты, выполняющие рейсы между Азербайджаном и Китаем, на более современные Airbus A321neo. Об этом сообщили в ходе презентации маршрутной сети и транзитных продуктов перевозчика.

В частности, на маршруте Баку — Урумчи — Пекин уже используются новейшие Airbus A321neo.

В осенне-зимнем сезоне 2026 года, который стартует 25 октября, China Southern Airlines планирует выполнять рейсы из Баку в Китай по двум направлениям через Урумчи. По вторникам и воскресеньям будут выполняться рейсы Баку — Урумчи — Пекин, а также Баку — Урумчи — Гуанчжоу.

China Southern Airlines также представила возможности своей международной маршрутной сети. В 2026 году авиакомпания выполняет рейсы по 140 внутренним направлениям в Китае, а за пределами страны развивает сеть в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, в Африке и странах Азии.

Отдельное внимание в презентации было уделено транзитным возможностям через китайские аэропорты. В Урумчи уже доступны сквозная регистрация и оформление багажа при пересадке с международного рейса на внутренний и с международного на международный — пассажирам не требуется повторно получать багаж.

В аэропорту Гуанчжоу пассажиры также могут оформить багаж до конечного пункта при различных вариантах стыковки. Кроме того, при международном транзите продолжительностью более восьми часов иностранным пассажирам доступен бесплатный транзитный тур по Гуанчжоу.

Представители China Southern Airlines отметили, что безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем создает дополнительные возможности для пассажиров, использующих китайские аэропорты в качестве транзитных хабов по пути в Японию, Южную Корею, страны Юго-Восточной Азии, Австралию и Новую Зеландию.