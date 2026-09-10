Генеральный директор бакинского филиала China Southern Airlines Чжан Ян заявил, что вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Китаем значительно упростило поездки граждан двух стран.

По его словам, отмена визовых требований повысила активность туристических и деловых поездок и придала дополнительный импульс развитию авиационного рынка.

Чжан Ян отметил, что все больше граждан Азербайджана посещают Китай с целью туризма, образования, бизнеса и проведения переговоров. Одновременно растет число граждан Китая, приезжающих в Баку.