Бывшему генеральному консулу Азербайджана в Санкт-Петербурге Султану Гасымову предъявлено обвинение в контрабанде золота в крупном размере, сообщает АПА.

По данным издания, предварительное следствие завершено, материалы дела направлены в суд. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что в 2009 году Султан Гасымов был назначен первым генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. В 2016 году он был отозван с этой должности.

3 мая 2016 года Гасымов был назначен генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге. 21 октября 2024 года он был отозван с занимаемой должности.