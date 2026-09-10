Более 140 государств получили международную помощь от Азербайджана за последние 15 лет, а с 2020 года на поддержку по двусторонним и многосторонним каналам было направлено около $400 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции, посвящённой 15-летию Азербайджанского агентства международного развития (AIDA).
По словам главы МИД, среди получателей помощи — 54 государства Африки, 111 из 121 страны-участницы Движения неприсоединения, 52 из 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества, 43 из 44 наименее развитых стран, а также 28 из 39 малых островных развивающихся государств.
В период пандемии COVID-19 Азербайджан оказал поддержку 80 странам.
Байрамов отметил, что отдельным направлением стало сотрудничество со странами Африки.
«В рамках инициативы по борьбе с излечимой слепотой обследование зрения прошли более 900 тыс. человек, а свыше 150 тыс. пациентов перенесли операции по удалению катаракты. Также проводилась подготовка местных медицинских специалистов», — добавил он.