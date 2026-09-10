В Шекинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели двух посетителей центра отдыха «Шеки Яйласы» при падении с аттракциона зиплайн.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, расследование проводится по статье 314.3 УК АР — халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, 27-летний Уджал Байрамов и 31-летний Джошгун Мамедзаде воспользовались аттракционом зиплайн. Из-за деформации металлической конструкции, к которой была прикреплена канатная система, основной механизм сошел с троса. Дополнительное страховочное оборудование также повредилось. Оба мужчины упали с высоты и погибли на месте.

Прокуратура осмотрела место происшествия и тела погибших. Назначены судебно-медицинская, техническая экспертизы и экспертиза по безопасности.

Следствие устанавливает причины трагедии, техническое состояние оборудования и соответствие его эксплуатации требованиям безопасности.