Иран будет нести потери за атаки на американские военно-морские корабли, а США продолжат усиливать экономическое давление на Тегеран, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По словам Рубио, Вашингтон не видит признаков того, что кто-либо оказывает Ирану помощь, способную изменить ситуацию.

Он отметил, что Иран продолжает атаковать американские корабли, однако несет потери среди танкеров.

«Они не попадают по нашим кораблям, но теряют пять танкеров. Еще пять они потеряли прошлой ночью: четыре получили повреждения, один был потоплен», – отметил дипломат

Рубио подчеркнул, что Иран и дальше будет «платить цену» за атаки на американские корабли. Одновременно США намерены продолжать «душить Иран экономически», добавил он.