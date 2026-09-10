Анкара и Вашингтон подтвердили общую приверженность региональной безопасности, экономическому сотрудничеству и укреплению партнерства, заявил спецпредставитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В этом году мы отмечаем 250-летие Америки и приближаемся к столетию дипломатических отношений между Турцией и Соединенными Штатами: этот альянс никогда не был таким сильным, как сейчас. Турцию и США связывают глубокие отношения – как союзников по НАТО, экономических партнеров и друзей, которые на протяжении десятилетий были вместе в рамках общей истории», – написал Баррак в соцсети X.

По его словам, в ходе встречи с Эрдоганом стороны вновь подтвердили общую приверженность региональной безопасности, экономическому сотрудничеству и прочному партнерству.

Баррак также подчеркнул высокий уровень отношений между Анкарой и Вашингтоном, отметив их взаимодействие в рамках НАТО, экономические связи и многолетнее союзничество.