Строительство самого длинного тоннеля в Армении, расположенного в Баргушате, перешло в практическую стадию, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пашинян заявил, что строительные работы по прокладке Баргушатского тоннеля, который станет частью стратегического транспортного коридора «Север–Юг», вступили в основную фазу. В этой связи была подчеркнута важность скорейшего начала строительных работ.

В ходе встречи стороны отметили экономическое сотрудничество как одно из приоритетных направлений стратегического партнерства между Арменией и Францией.

Армянский премьер подчеркнул важность углубления сотрудничества с Парижем в космической сфере.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули важность последовательных шагов для укрепления мира и стабильности.

Пашинян отметил, что дальнейшее продвижение мирной повестки и выполнение достигнутых договоренностей имеют ключевое значение для укрепления мира в регионе.

Отметим, что 5 мая этого года Армения и Франция подписали соглашение о строительстве Баргушатского тоннеля на магистрали «Север–Юг», которая соединит армянские участки границ с Ираном и Грузией.