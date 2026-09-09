Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo в форм-факторе «книжки», продажи устройства начнутся 23 октября. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Новинка получила два дисплея – внешний диагональю 5,4 дюйма и внутренний на 7,6 дюйма. Соотношение сторон обоих экранов составляет 1 к 1,4.

iPhone Duo оснащен новым процессором A20 Pro и модемом C2. Смартфон будет выпускаться только с поддержкой eSIM.

По данным Apple, заряда аккумулятора достаточно для полного дня работы устройства или до 44 часов просмотра видео на внешнем дисплее.

Минимальная версия iPhone Duo с 256 ГБ встроенной памяти будет стоить $2 тыс.