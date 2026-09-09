Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, поскольку Тегеран «не сможет больше держаться».
«Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они не могут больше держаться», – заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Даллас (штат Техас).
Американский лидер предположил, что Иран может попытаться вмешаться в избирательный процесс в США.
«Они будут отчаянно пытаться повлиять на выборы, чтобы у нас появилась группа слабых людей, которые оставят их в покое и позволят им получить ядерное оружие», – утверждал президент Соединенных Штатов.