Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, поскольку Тегеран «не сможет больше держаться».

«Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они не могут больше держаться», – заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Даллас (штат Техас).

Американский лидер предположил, что Иран может попытаться вмешаться в избирательный процесс в США.