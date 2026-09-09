Самолет президента Украины Владимира Зеленского при вылете из Молдовы едва не оказался под ударом беспилотника, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в комментарии NRK.

По словам главы норвежского правительства, инцидент произошел на пути украинского лидера в Осло.

«Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся», – сказал Стёре.

Визит Зеленского в норвежскую столицу начался с участия в официальных траурных мероприятиях. Президент Украины присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.