Компания Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods 5, получивших обновленную акустическую систему, улучшенное активное шумоподавление и функцию перевода текста в режиме реального времени.

Презентация устройства состоялась в Apple Park в американском Купертино (штат Калифорния).

По данным компании, новая акустическая система дополнена адаптивным эквалайзером, а эффективность активного шумоподавления (ANC) выросла на 50% по сравнению с предыдущим поколением.

Еще одной особенностью AirPods 5 стала поддержка перевода текста в режиме реального времени.

Стоимость базовой версии наушников начинается от $129.

