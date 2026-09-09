Компания Apple представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, трансляция презентации проходит на сайте корпорации.

Новые модели получили алюминиевый корпус и дизайн, схожий с предыдущим поколением. Среди изменений – уменьшенный модуль Face ID и новые варианты оформления корпуса.

Смартфоны будут доступны в четырех цветах: серебристом, черном, голубом и темно-красном.

Одновременно Apple представила новую версию операционной системы iOS 27. В ней заявлено около 200 улучшений и обновлений, включая повышение скорости работы и обновленный голосовой ассистент Siri.

