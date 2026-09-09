Вооруженный человек попытался ограбить отделение банка TEB в турецком Измире, полиция заблокировала его внутри здания, сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в районе Карабаглар на западе города. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили здание и прилегающий квартал, не позволив злоумышленнику покинуть банк.

По предварительным данным, внутри отделения могут находиться сотрудники и клиенты, которых нападавший может удерживать в качестве заложников.

При этом региональный портал Gerçek İzmir не исключает, что в ограблении могли участвовать несколько человек. Полиция продолжает операцию и принимает меры для урегулирования ситуации.

