Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская потребовала от СБУ и ГУР объяснить использование сотрудниками русского языка во время служебных мероприятий в Киеве 2 сентября, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ омбудсмена на запрос.

По данным Ивановской, сотрудники спецслужб «в ходе выполнения служебных обязанностей» использовали «негосударственный язык», что нарушает действующее законодательство в сфере языковой политики.

После проверки омбудсмен изучит материалы, которые предоставят ведомства, и определит, необходимы ли меры реагирования, предусмотренные украинским законом о защите государственного языка.

Напомним, в начале сентября в Киеве произошла перестрелка между украинскими силовиками, в результате которой были ранены три человека со стороны ГУР. Позднее «Страна» сообщила о смерти одного из пострадавших.

В СБУ заявили, что их оперативно-следственная группа подверглась вооруженному нападению во время операции по предотвращению теракта. Для задержания нападавших была задействована спецподразделение «Альфа». После инцидента украинские власти объявили о планах увольнений в спецслужбах.