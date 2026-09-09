Правительство Армении предлагает передать государству 100% акций «Электрических сетей Армении», принадлежащих бизнесмену Самвелу Карапетяну, завершив процедуру отчуждения до 1 октября 2027 года, сообщают армянские СМИ.

Рассмотрение заявки планируется завершить до 24 сентября.

Согласно проекту, покупателем акций выступит государство Армении, а координацию процедуры отчуждения возьмет на себя Министерство территориального управления и инфраструктуры.

Сам процесс отчуждения предлагается начать до 1 июля 2027 года.

В документе указано, что отчуждение необходимо для обеспечения безопасности государства и общества, защиты прав и законных интересов потребителей, бесперебойного электроснабжения населения, а также стабильной работы социальных и стратегических объектов.

Собственникам при этом предусмотрена предварительная и равноценная компенсация в соответствии с законодательством Армении.