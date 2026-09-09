Делегация МВД Азербайджана во главе с заместителем министра — командующим внутренними войсками Шахином Мамедовым прибыла в Беларусь с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале белорусского МВД.

В среду министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с азербайджанской делегацией. Глава белорусского МВД отметил конструктивный характер взаимодействия между двумя ведомствами, основанного на полном взаимопонимании.

«Я очень рад сегодняшней встрече. Прошу вас передать приветствие моему коллеге и другу министру внутренних дел Азербайджана Вилаяту Эйвазову. В программе пребывания обязательно предусмотрят посещение новых знаковых объектов белорусской столицы», – сказал Кубраков.

В рамках визита азербайджанской стороне покажут недавно построенный спортивно-тактический комплекс минского ОМОНа и материально-техническую базу спецподразделений внутренних войск МВД Беларуси. Стороны также обменяются опытом в вопросах обучения и подготовки бойцов.

Мамедов поблагодарил Ивана Кубракова за теплый прием и передал ему дружеский привет от министра внутренних дел Азербайджана.

«Мы заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества. И сегодня действительно существуют все возможности для обмена опытом. Нам интересны как практические аспекты несения службы, так и организационные моменты», – подчеркнул он.

В ходе визита делегация МВД Азербайджана также посетит подразделения внутренних войск МВД Беларуси.