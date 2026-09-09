Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся атаке в территориальных водах Ирака, в результате судно получило повреждения, сообщили в Минтрансе страны.

По данным агентства Fars со ссылкой на двух иракских чиновников, танкер перевозил около 2 млн баррелей иракского мазута.

В результате атаки никто не пострадал, утечки мазута в море не произошло. Корпус судна получил повреждения.

Нападение подтвердили в Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO). По ее данным, танкер подвергся удару «неизвестным снарядом», находясь в 28 морских милях к юго-востоку от города Фао.

Кто стоит за атакой, пока не установлено.