«Азерэнержи» и китайская China Energy International Group обсудили расширение сотрудничества в энергетике, в том числе реализацию проектов возобновляемой энергетики.

Председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев встретился с исполнительным президентом China Energy International Group Линь Сяоданем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, а также возможности партнерства в сфере возобновляемой энергетики.Отдельное внимание было уделено деятельности китайских энергетических компаний в Азербайджане и дальнейшим шагам по расширению взаимодействия. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по реализуемым проектам зеленой энергетики.