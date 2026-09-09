Не менее 14 человек погибли и еще 11 пострадали при взрыве на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters.
Инцидент произошел возле города Сармада, где временно хранились взрывоопасные предметы, оставшиеся после гражданской войны.
Среди погибших есть сотрудники Министерства обороны Сирии, которые занимались подготовкой боеприпасов к дальнейшей транспортировке.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Они разбирают завалы и ищут пропавших без вести, однако проведение поисковых работ осложняется новыми взрывами.
Причина взрывов пока не установлены.