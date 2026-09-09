Сильные лесные пожары охватили окрестности турецкой Антальи, из-за дыма и запаха гари туристы начали покидать курорт. Об этом сообщают российские СМИ.

Возгорания продолжают распространяться в районе Антальи, несмотря на масштабную операцию по их тушению. Туристы сообщают, что дым и запах гари уже ощущаются в городе, а некоторые отдыхающие решили перебраться в другие населенные пункты. Турецкие СМИ сообщают о начале эвакуации местных жителей и животных.

Отдельное внимание уделяется международному аэропорту Антальи. Пока он работает в штатном режиме – принимает и отправляет рейсы, однако при неблагоприятном направлении ветра ситуация может повлиять на его работу.

Пожар начался вечером 7 сентября в районе Караоз муниципалитета Аксу, к востоку от центра Антальи. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Очаг находится примерно в 15–20 км от курортных районов Кунду и Лара.

В тушении задействованы семь самолетов, 13 вертолетов, 32 пожарные машины, семь бульдозеров и 62 автоцистерны с водой. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 232 человека. Работу спасателей осложняют сильные порывы ветра.

Во время тушения несколько сотрудников лесничества пострадали из-за отравления дымом. Им оказали медицинскую помощь.