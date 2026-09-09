Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что увеличение оборонных расходов не будет финансироваться за счет сокращения социальных выплат.

«Мы делаем все возможное для обеспечения нашей национальной безопасности. Но это не должно происходить за счет социальной защищенности», – сказал Бернем, выступая в Палате общин британского парламента.

Отвечая на соответствующее предложение оппозиционной Консервативной партии, политик заявил, что не считает сокращение расходов на жилищные пособия на £4 млрд ($5,42 млрд) способом достичь необходимого консенсуса по этому вопросу.

Вместе с тем премьер подтвердил намерение правительства выполнить ранее данное обещание и довести расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году.