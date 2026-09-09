С могилы известного азербайджанского журналиста Наджафа Наджафова на Второй Аллее почетного захоронения утром 9 сентября похитили бронзовый барельеф.

На нем были изображены страницы газет «Азербайджан генклери» и «Азадлыг», которыми в свое время руководил журналист.

Правоохранители задержали по подозрению в краже Ульви Казымова, 1973 года рождения. Похищенный барельеф обнаружили в месте, куда его продали. При осмотре выяснилось, что его распилили на части.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.