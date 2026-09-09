Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мужчинам Чечни, призвав их не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию.

Кадыров обратил внимание на то, что большинство из тех, кто носит длинные бороды, не ходят в мечети, не посещают коллективную пятничную молитву, а вместо этого «бездельничают и круглосуточно гуляют по проспектам». По его словам, этому начинает подражать молодежь.

«Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», — заявил он.

Глава республики также обратился к женщинам, которые стали перенимать нехарактерный для республики стиль одежды и носить паранджу. «Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль», — заключил Кадыров.