Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил разговор с президентом США Дональдом Трампом после его публикации о победе партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщает агентство AFP.

«Мерц отменил запланированный на среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, спустя несколько часов после того, как Трамп публично отпраздновал победу ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах», — утверждается в публикации.

По данным агентства, представитель Мерца отказался назвать причину отмены, но исключил версию, что разговор отменился из-за проблем с расписанием канцлера. Он также не высказался о комментарии Трампа и о возможной связи между этими двумя событиями, но отметил, что Мерц неоднократно возражал против вмешательства во внутренние дела Германии.