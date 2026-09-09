Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает агентство Fars.

«Зона ограничений начинается примерно в районе порта Чабахар и простирается на часть Оманского и Аравийского морей», — сказал Мохеби.

Он предупредил, что против судов, которые пройдут через зону ограничений, будут введены санкции — им перестанут оказывать морские, страховые и вспомогательные услуги. По словам представителя КСИР, эти ограничения будут действовать и при последующем прохождении этих судов через Ормузский пролив.