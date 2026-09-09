Иран обращается к криптовалютам, пытаясь сохранить торговые потоки в условиях войны с США и блокады. Для противодействия ужесточающимся санкциям власти страны смягчают строгий валютный контроль, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Иран уже давно фактически отрезан от мировой финансовой системы и на протяжении многих лет устанавливает жесткие ограничения для импортеров и экспортеров, стремясь контролировать оборот иностранной валюты. В результате компании накопили внутри страны и за рубежом незадекларированные доходы, объем которых, по оценке судебных властей, превышает $100 млрд.

Однако представители иранского бизнеса, источники, близкие к властям, и аналитики утверждают, что в последние месяцы Центральный банк негласно поощряет трейдеров возвращать средства в страну любыми доступными способами, чтобы поддержать пострадавшую экономику.

В частности, для проведения трансграничных расчетов через иранские криптовалютные биржи используются цифровые активы — прежде всего Tether, а также биткоин, сообщили собеседники.

В рамках более либерального режима трейдеры также могут обменивать иностранную валюту на крупном открытом рынке страны, вместо того чтобы пользоваться установленными государством курсами. Кроме того, экспортную выручку теперь разрешено напрямую направлять на финансирование импорта, не проводя средства через официальную валютную систему.

«Центральный банк не спрашивает, каким образом были переведены эти деньги», — рассказал предприниматель, близкий к властям. По его словам, подобная практика получила широкое распространение после того, как в феврале США и Израиль начали войну. «Получение оплаты за экспорт в криптовалютах теперь стало совершенно обычной практикой».

Центральный банк отказался от комментариев.

Иран годами выстраивал систему обхода санкций, в том числе с использованием криптовалют, однако в условиях войны поиск альтернативных способов проведения трансграничных расчетов приобрел особую срочность.

США, которые уже несколько месяцев блокируют иранские порты, сместили акцент своей стратегии на экономическое давление, стремясь изолировать Тегеран и угрожая санкциями торговым партнерам Ирана. Вашингтон уже объявил о планах ввести санкции против египетских и турецких банков, а также компаний, связанных с иранской авиацией.

Министерство финансов США также предупредило тех, кто проводит операции с Ираном с использованием цифровых активов, заявив, что «иранский режим все чаще обращается к криптовалютам как к предпочтительному инструменту обхода санкций».

Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал превратить США в криптовалютную «сверхдержаву», сам заработал более $1 млрд на цифровых активах. После возвращения в Белый дом Трамп предпринял ряд шагов для поддержки отрасли, а его сыновья запустили несколько семейных криптовалютных проектов.

До начала войны иранские экспортеры нефти и других товаров были обязаны возвращать значительную часть своей выручки в страну в иностранной валюте и продавать ее через специальную государственную платформу по официальному курсу, который зачастую был значительно ниже рыночного.

Эта непопулярная система побуждала многих экспортеров оставлять средства за рубежом либо возвращать их в страну без декларирования. Глава Организации генеральной инспекции Ирана Забихолла Ходаиан в прошлом месяце заявил, что более 20 тыс. физических лиц и компаний не выполнили обязательства по возврату средств на сумму, эквивалентную €94 млрд.

По словам Ходаиана, среди них оказались и государственные нефтегазовые компании, включая National Iranian Oil Refining and Distribution Company, National Iranian Gas Company и Iranian Offshore Oil Company, бухгалтерскую отчетность которых он охарактеризовал как «хаотичную».

Хотя обменные пункты в соседних странах по-прежнему остаются для бизнеса основным каналом возвращения средств в Иран, недавнее смягчение правил Центральным банком призвано предоставить компаниям дополнительные возможности для выполнения хотя бы части своих обязательств, утверждают источники.

Особенно удобным инструментом является Tether — привязанный к доллару стейблкоин, созданный таким образом, чтобы сохранять стабильную стоимость относительно американской валюты. Tether отказалась от комментариев, однако в апреле заморозила стейблкоины на сумму $344 млн в кошельках, которые американские власти идентифицировали как связанные с Центральным банком Ирана.

По данным аналитической компании TRM Labs, в 2025 году через Иран прошло криптовалютных операций почти на $10 млрд.

Для иранцев криптовалюта — «это не просто новинка или увлечение… речь идет о стране, которая уже довольно давно исключена из глобальных платежных систем», поэтому «мы наблюдаем рост использования криптовалют как ответ на структурные геополитические реалии», заявил Эйтан Данон, советник по вопросам стратегии и национальной безопасности аналитической блокчейн-компании Chainalysis, ранее работавший в Министерстве финансов США.

Алиреза Бозоргмехри, член отраслевой организации Iran Digital Transformation Association, подтвердил, что Центральный банк ослабил надзор за криптовалютными биржами и «больше не настаивает» на строгом соблюдении своих правил.

Однако, несмотря на увеличение объемов операций на иранских криптобиржах, Бозоргмехри сомневается, что этого когда-либо будет достаточно для удовлетворения огромных потребностей страны.

Один промышленный экспортер, владеющий сталелитейным предприятием среднего размера и торгующий с Китаем, рассказал, что пока не использовал криптовалюту, однако теперь получил возможность напрямую направлять экспортную выручку на закупку необходимых материалов.

«В целом регулирование стало мягче, — сказал он. — Раньше мы должны были брать на себя обязательство вернуть экспортную выручку в страну в иностранной валюте и продать ее на специальной платформе по заниженному курсу, что было просто абсурдно».

«Теперь экспортерам разрешено использовать свои деньги для импорта всего, что необходимо их собственному бизнесу», — добавил он.

Одновременно со смягчением правил иранские власти усиливают давление на компании, которые, по их утверждению, продолжают удерживать незадекларированные средства.

Ходаиан из Организации генеральной инспекции сообщил, что в отношении 219 физических лиц и компаний проводится расследование по делу об исчезновении €23,5 млрд. Представитель судебной власти Ирана Али Каземи во вторник заявил, что были арестованы 22 человека, связанные с нефтетрейдерами, а ордера на арест выданы еще в отношении 19 человек.

На протяжении многих лет Иран также получал криптовалюту посредством майнинга биткоина, чему способствовала дешевая электроэнергия внутри страны.

По оценке блокчейн-аналитической компании Elliptic, на Иран приходится около 4,5% мирового майнинга биткоина. По мнению компании, это позволяет «стране обходить торговые эмбарго и получать сотни миллионов долларов в криптоактивах, которые могут использоваться для оплаты импорта и обхода санкций».

Однако политэкономист из Тегерана Саид Лейлаз считает, что цифровые активы приобрели еще большее значение на фоне последних попыток США перекрыть оставшиеся у Ирана финансовые каналы связи с внешним миром.