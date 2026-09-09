Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного артиста Александра Шаровского.

В некрологе отмечается, что Александр Шаровский внес большой вклад в развитие азербайджанского сценического искусства как мастер, умело сочетавший классические театральные традиции с современными тенденциями. Подчеркивается, что на театральной сцене Народный артист создавал образы, отличавшиеся естественностью и выразительностью.

Постановки Шаровского по произведениям азербайджанской и мировой драматургии успешно представлялись как в стране, так и за рубежом.

В документе подчеркивается, что память об Александре Шаровском навсегда останется в сердцах людей.

Некролог также подписали первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов и другие государственные деятели.