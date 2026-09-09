Более 1,9 тыс. рейсов отменены в аэропортах Британии из-за масштабного технического сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом сообщает The Times.

Сбои затронули Хитроу, Гатвик, Станстед, Лондон-Сити и другие аэропорты, вызвав задержки по всей Европе. Ryanair сообщила об отмене или задержке более 200 рейсов, что затронуло до 150 тыс. пассажиров. British Airways отменила или перенаправила более 100 рейсов и предупредила о возможных сбоях в среду.

Глава NATS Мартин Ролф исключил кибератаку. Британское управление гражданской авиации потребовало от NATS предоставить полный отчет о произошедшем.