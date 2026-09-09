Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 8 сентября обсудили возможность проведения трехстороннего саммита Россия–США–Китай на полях саммита АТЭС. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, такая встреча потенциально возможна. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне.

Говоря о российско-украинском конфликте, Песков заявил, что согласованной программы урегулирования или четкой «дорожной карты» пока нет.

Он отметил, что Москва не намерена публично обсуждать возможные пункты будущего соглашения.