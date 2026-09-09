Израиль потребовал от Великобритании закрыть генеральное консульство в Восточном Иерусалиме в течение 30 дней и лишил британских дипломатов дипломатического статуса, сообщает Reuters.

Британским дипломатам в Рамалле и сотрудникам миссии по координации помощи Газе также дали семь дней на выезд. Израиль запретил Лондону обучать палестинские силы безопасности и ограничил въезд 12 британским депутатам, включая бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Решение стало ответом на санкции Великобритании против израильских поселений на Западном берегу. В Лондоне выразили сожаление, а Израиль назвал британские меры «морально извращенными» и обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела страны.