Президент Сербии Александр Вучич утвердил решения о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 25 октября.

Выборы состоятся 25 октября 2026 года.

Решение принято после обращения правительства Сербии с предложением распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Внеочередные выборы пройдут на фоне продолжительных политических протестов в стране. Массовые выступления начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

Правящая Сербская прогрессивная партия ранее выдвинула Вучича лидером своего списка на предстоящих выборах. В случае победы он может претендовать на пост премьер-министра.