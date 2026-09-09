Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди. местами возможны кратковременные грозы, будет преобладать северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 25-29° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла.