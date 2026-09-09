Уровень Каспийского моря значительно снизился в последние годы, а изменения береговой линии особенно заметны в Баку. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на открытии Четвертой климатической недели Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CW4).

По словам министра, последствия изменения климата уже невозможно считать отдаленной угрозой. Одним из наиболее наглядных примеров он назвал Каспийское море. По его словам, береговая линия, которую сегодня можно наблюдать вдоль Бакинского бульвара, уже заметно отличается от той, что существовала всего несколько десятилетий назад.

Он также заявил, что климатические изменения усиливают давление на экономику и государственные финансы, повышая значение экономической диверсификации и энергетической устойчивости для национальной безопасности.