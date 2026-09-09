Ушел из жизни Александр Шаровский. Вроде сухая строка в некрологе, но за ней скрывается огромная аудитория людей, которые знали его, любили театр и восхищались постановками главного режиссера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Для старшего и среднего поколения имя Шаровского связано не только с театром. Многие наверняка помнят его эпизодическую роль в знаменитом фильме «Не бойся, я с тобой». Шаровский сыграл молодого инженера, который тщетно пытался найти нефть на земельном участке бека. Поиски ни к чему не приводили, но в итоге герой добрался до грязевого гейзера.

Однако самым запоминающимся моментом, пожалуй, стали слова персонажа Шаровского: «Не знаю, откуда тут взялся мексиканец, но молодец».

Можно сыграть десятки ролей и остаться в тени. А можно одной фразой запомниться на годы. Но Александр Шаровский оставил после себя гораздо больше, чем короткий эпизод в кино. Его настоящей сценой был театр, которому он посвятил большую часть своей жизни.

Шаровский пришел в Русский драматический театр еще молодым актером. Позже занялся режиссурой, а в 1993 году стал его главным режиссером. С этого момента его имя на долгие годы оказалось неразрывно связано с театральной жизнью Баку.

За годы работы он поставил множество спектаклей, сотрудничал с известными актерами, воспитал не одно поколение артистов. Но, пожалуй, самое главное — ему удалось сохранить интерес зрителя к театру. Спектакли шли при полных залах, люди приходили не только на конкретных актеров, но и на самого Шаровского, доверяя его режиссерскому вкусу.

А это для театра дорогого стоит. Можно иметь громкие названия спектаклей, высокие оценки критиков и многочисленные награды. Но если зритель не идет в зал, все остальное теряет смысл. Шаровский сумел сделать так, чтобы зритель приходил.

Здесь хотелось бы сделать небольшую ремарку. В последнее время в России, мягко говоря, не совсем дружелюбно относятся к азербайджанцам. Нет, это не позиция Москвы, и выдавать отдельные ксенофобские высказывания за официальную российскую позицию было бы в корне неверно.

К примеру, российские нацболы вывешивали на здании консульства Азербайджана лозунги «Ваши руки в крови русских», «Руки прочь от русских» и другие подобные заявления.

В Азербайджане все обстоит как раз наоборот. Для нас национальность человека сама по себе не имеет решающего значения. Здесь ценится не этническая принадлежность, а человеческие качества, отношение к стране и людям.

Достаточно вспомнить 44-дневную войну за территориальную целостность Азербайджана и освобождение оккупированных земель. В ней вместе сражались азербайджанцы, русские, евреи, лезгины, аварцы и представители других народов. У каждого была своя история, свои корни, но Родина была одна. Все они были детьми Азербайджана.

Поэтому ушедшего в мир иной Александра Шаровского мы считаем азербайджанцем. Не по этнической принадлежности, а по состоянию души.

Он родился в Баку, здесь прошли его детство, юность и вся профессиональная жизнь. Здесь он стал актером и режиссером, здесь создавал спектакли, которые смотрели тысячи людей. Его судьба оказалась настолько тесно связана с Азербайджаном, что сегодня трудно представить историю русского театра Баку без его имени.

И в этом, наверное, есть особая сила Азербайджана. Человек может иметь самые разные корни, говорить на другом языке, принадлежать к другой национальности, но при этом быть своим. Не формально, не на бумаге, а по-настоящему. Шаровский был именно таким человеком.

И, пожалуй, нашу статью лучше всего завершить словами первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой: «Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!» Именно Мастер. С большой буквы.