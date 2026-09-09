На автодороге Зардаб — Агджабеди произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает APA.

Во время аварии легковой автомобиль KIA столкнулся с трактором, после чего загорелся. Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться и сгорели заживо.

Погибли водитель автомобиля Эльяр Галиб оглу Мамедов 1989 года рождения, а также Галиб Солтан оглу Мамедов 1954 года рождения, Сусанна Намизед гызы Мамедова 1981 года рождения, Сакина Садулла гызы Мамедова 1956 года рождения и Мехрибан Забит гызы Керимова 1979 года рождения.

Еще одна пассажирка, Рейхан Мамедова 1997 года рождения, получила травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.