Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной народного артиста Азербайджана, известного режиссера и актера Александра Шаровского.

Cоответствующая публикация размещена на страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.

«Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!», — говорится в публикации.