Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной народного артиста Азербайджана, известного режиссера и актера Александра Шаровского.
Cоответствующая публикация размещена на страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.
«Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!», — говорится в публикации.
Aleksandr Yakovleviç Şarovski. Məkanın cənnət olsun, böyük Ustad! 🤲
Alexander Yakovlevich Sharovsky. May God rest your soul, great Master!🤲
Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер! 🤲 pic.twitter.com/qSfL9NfIHQ
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) September 9, 2026