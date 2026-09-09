Казахстан и Азербайджан планируют возобновить пассажирские перевозки по Каспию.

Как сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, речь идет о паромной линии Курык — Баку — Курык, которая действовала до 2020 года и была остановлена из-за пандемии COVID-19.

До приостановки маршрутом пользовались около 1500 пассажиров в год. По словам дипломата, Баку поддержал инициативу, а транспортные ведомства двух стран уже работают над возобновлением сообщения.

Сейчас между Баку и Астаной, Алматы, Шымкентом, Актау и Атырау выполняется 37 авиарейсов.