США рассматривают возможность расширения доступа американских компаний к полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото, на фоне планов усилить контроль над природными ресурсами страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает ряд мер, которые могут увеличить присутствие американских компаний в горнодобывающей отрасли Венесуэлы. В частности, Вашингтон рассматривает возможность издания указа, посвященного критически важным полезным ископаемым.

«Эти усилия могут открыть американским инвестициям доступ в горнодобывающую отрасль Венесуэлы, таким образом компании из США получат доступ не только к нефти, но и к запасам критически важных ископаемых в интересах национальной безопасности», – приводит Reuters слова источников.

Агентство отмечает, что речь идет о стремлении Вашингтона получить доступ к венесуэльским запасам золота и других полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение.

При этом соответствующий указ пока находится на стадии разработки, поэтому политика администрации Трампа в отношении венесуэльских ресурсов еще может измениться, подчеркивает Reuters.