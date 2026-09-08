Турция и Иордания поддержали меры 12 стран против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлениях турецкой и иорданской министерств иностранных дел.

В МИД Турции приветствовали решение Великобритании, Франции, Канады и еще девяти стран ввести меры, направленные на запрет торговли и деловых отношений с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу.

В Анкаре заявили, что расширение поселений угрожает существованию палестинского государства, а насилие со стороны поселенцев «достигло уровня этнической чистки». Турция призвала другие страны принять аналогичные решения.

Анкара также подтвердила поддержку создания независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава МИД Иордании Айман Сафади приветствовал меры Великобритании и намерение Канады, Дании, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Норвегии, Польши, Португалии, Испании и Швеции предпринять аналогичные шаги.

Израильские поселения, конфискация земель, насилие со стороны поселенцев и давление на палестинскую экономику не приведут к миру, заявил Сафади.

Путь к долгосрочному урегулированию лежит через прекращение оккупации и реализацию принципа двух государств, добавил глава МИД Иордании.