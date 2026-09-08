Два человека погибли при обрыве зиплайна в развлекательном центре «Шеки яйласы» в Шекинском районе, сообщает Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В TƏBİB сообщили, что около 14:50 во вторник в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из центра отдыха «Шеки яйласы». На место была направлена бригада скорой помощи, однако медики констатировали смерть двух мужчин до оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, люди погибли в результате обрыва канатной конструкции на территории центра отдыха.

По данным СМИ, одним из погибших стал 30-летний житель Гаха Мамедов Джошгун Джейхун оглу.

