В прошлом месяце в Азербайджане административные меры были применены в отношении 22 клиник и трех пластических хирургов. Об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Нарушения включали оказание медицинских услуг без соответствующего сертификата или лицензии, работу за рамками лицензии, использование незарегистрированных или просроченных лекарств, а также препятствование проверкам.

Кроме того, два общих хирурга и один челюстно-лицевой хирург провели пластические операции, не соответствующие их специализации. По каждому случаю составлены административные протоколы.

В Центре аналитической экспертизы подчеркнули, что подобные нарушения могут создавать угрозу здоровью и жизни граждан, поэтому проверки медицинских учреждений продолжаются.