Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Исмаила ульд Шейха Ахмеда с избранием генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) и пригласил его посетить Азербайджан.

В поздравительном письме Байрамов выразил уверенность, что под руководством нового генсека ОИС продолжит укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами.

Глава МИД отметил высокую оценку Баку взаимодействия с ОИС и ее поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Байрамов также подчеркнул готовность Баку тесно сотрудничать с новым генсеком и пригласил его в Азербайджан для обсуждения двустороннего взаимодействия и подготовки к предстоящей 16-й Исламской конференции на высшем уровне.