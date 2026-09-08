Слабые навыки чтения и понимания текста остаются одной из серьезных проблем системы образования Азербайджана и напрямую отражаются на результатах школьников по другим предметам. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время презентации результатов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA 2025.

Министр отметил, что доля учащихся, продемонстрировавших высокие результаты по читательской грамотности, выросла до 0,2% по стране и до 1,2% в Баку. По его словам, это свидетельствует о положительной динамике, однако число школьников с низкими результатами по-прежнему остается высоким.

Амруллаев подчеркнул, что одной из ключевых задач образовательной политики является сокращение доли учащихся, которые показывают низкие результаты. По его оценке, улучшение ситуации с читательской грамотностью позволит повысить и общие показатели школьного образования.

Министр также отметил, что реформы в сфере образования не дают мгновенного эффекта, поскольку для оценки их полного воздействия требуется продолжительный период.

Отдельно Амруллаев остановился на сертификации учителей, которая, по его словам, впервые охватила весь педагогический состав системы образования.

«Мы верим в силу сертификации и очень уверены в текущем моменте. Поскольку сертификация — это процесс, который впервые охватил весь наш педагогический состав в сфере образования», — сказал министр.

По его словам, влияние сертификации на результаты международных исследований может в полной мере проявиться лишь в перспективе 2030–2035 годов.

«Если мы продолжим нашу работу с 2024 по 2030–2035 годы, результаты этого периода станут следствием сертификации», — отметил Амруллаев.

Министр подчеркнул, что проблемы с чтением и пониманием текста имеют более широкие последствия для образовательного процесса.