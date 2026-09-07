Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) провели внеплановую проверку объекта общественного питания «Qala Qəbələ» в Бинагадинском районе Баку.

В результате проверки в ресторане были выявлены многочисленные нарушения требований безопасности пищевых продуктов и санитарных норм.

В частности, были обнаружены 12 бутылок поддельной водки «Banketnaya» объемом 0,5 литра. Также отсутствовали документы на мясную продукцию, использовались маринованные продукты неизвестного происхождения, а сырые овощи хранились с нарушением установленных требований.

Кроме того, на предприятии не соблюдались правила уборки, температурного контроля и технологической последовательности, оборудование находилось в загрязненном состоянии.

В отношении руководства составлен протокол об административном правонарушении. На кухне отобраны образцы готовых блюд для лабораторного исследования.

До устранения нарушений деятельность ресторана приостановлена.