Заместитель директора ФБР США Эндрю Бейли объявил об уходе в отставку, так как планируется вернуться к семье в штат Миссури.

«С большой гордостью за то, чего нам удалось достичь, я объявляю об уходе в отставку и о возвращении к моей семье в Миссури», – написал Бейли в X.

Он также выразил уверенность, что директор ФБР Кэш Патель продолжит реформировать ведомство, бороться с насильственными преступлениями, защищать страну и восстанавливать доверие общественности.

По данным The New York Times, во внутренних документах ФБР Бейли объяснил свое решение семейными обстоятельствами. Вместе с тем источники газеты сообщили о напряженности в отношениях между Бейли и Пателом в последние месяцы.

До назначения в ФБР Бейли занимал пост генерального прокурора штата Миссури.