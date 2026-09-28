Всемирный банк (ВБ) оценил в $1,16 млрд приоритетные инвестиции, необходимые Азербайджану до 2040 года для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или Среднего коридора. Об этом говорится в отчете ВБ.

Основная часть этой суммы – $600 млн – потребуется в долгосрочной перспективе для увеличения пропускной способности железнодорожной линии Баку–Алят–Беюк-Кесик. Реализацию проекта планируется начать в 2030-х годах с учетом ожидаемого роста грузопотоков.

Еще $300 млн Всемирный банк оценивает в потребность в инвестициях для создания сети сухих портов в Азербайджане. В частности, планируется создать сухой порт на пограничном КПП Беюк-Кесик для обслуживания направлений в сторону Черного моря и Турции, расширенный логистический терминал Бакинского порта, а также южный логистический узел для нового маршрута Среднего коридора в направлении Карса через территории Азербайджана и Армении.

Возможность привлечения частного капитала для развития этой сети рассматривается в рамках партнерства с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», говорится в отчете.

Еще $260 млн потребуется для завершения модернизации железнодорожной линии Баку–Алят–Беюк-Кесик. Проект уже реализуется и предусматривает обновление системы электрификации и внедрение современного сигнального оборудования на основной линии Среднего коридора.

В целом ВБ оценивает приоритетные дополнительные инвестиции, необходимые до 2040 года для превращения Среднего коридора в полноценный экономический коридор региона, в $30,5 млрд.