Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи официально запросило у Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) поставку турбодизельных двигателей TEI-PD170 для БПЛА. Об этом сообщает SSBülten со ссылкой агентство Yonhap.

Запрос был передан через TUSAŞ. Какие именно южнокорейские БПЛА планируется оснастить двигателями, а также их количество и стоимость возможного контракта пока не раскрываются. Турецкие представители заявили, что дополнительные подробности не будут обнародованы до завершения переговоров.

Двигатель TEI-PD170 разработан турецкой компанией Turkish Engine Industries (TEI).

По мнению SSBülten, интерес со стороны Южной Кореи свидетельствует о растущем международном признании возможностей Турции в области разработки двигателей для БПЛА.

Издание отмечает, что потенциальная сделка может укрепить позиции Турции на конкурентном мировом рынке оборонного экспорта и открыть возможности для более широкого сотрудничества Анкары и Сеула в аэрокосмической сфере.

По оценке SSBülten, развитие таких контактов соответствует стратегической цели Турции по диверсификации оборонных партнерств, расширению промышленного сотрудничества и снижению зависимости от традиционных поставщиков.