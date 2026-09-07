В преддверии нового учебного года продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и проспектах Баку, особенно в районах расположения образовательных учреждений.

С учетом того, что с началом учебного года интенсивность движения транспортных средств и пешеходов возле школ значительно возрастет, сотрудники Государственной дорожной полиции и Агентства наземного транспорта Азербайджана усиливают контроль за дорожной обстановкой вблизи образовательных учреждений.

В районах расположения школ тщательно изучается организация дорожного движения, проверяются существующие дорожные знаки и разметка, а также принимаются соответствующие меры для устранения выявленных недостатков.

В то же время особое внимание уделяется состоянию пешеходных переходов, дорожных знаков и других технических средств перед школами.